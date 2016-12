Scheiding van Halle Berry afgerond

ANP Scheiding van Halle Berry afgerond

LOS ANGELES - Halle Berry en Olivier Martinez hebben hun scheiding afgerond. Dat is ruim een jaar nadat ze bekendmaakten dat hun huwelijk was gestrand.

Door ANP - 29-12-2016, 22:20 (Update 29-12-2016, 22:20)

Halle Berry en haar ex vroegen in het najaar van vorig jaar bijna gelijktijdig de scheiding aan, maar volgens de wet in Californië kan slechts één van de twee echtgenoten dat officieel doen. Uiteindelijk stemde Olivier ermee in dat Halle juridisch gezien het initiatief nam te gaan scheiden, meldt TMZ.

De Amerikaanse actrice ontmoette de Fransman in 2010 op de set van de film Dark Tide. Drie jaar later trouwden de twee acteurs op basis van huwelijkse voorwaarden. Berry was toen zwanger van hun inmiddels driejarige zoon Maceo. Halle en Olivier hebben co-ouderschap afgesproken.