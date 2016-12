Nina: Iemand anders had Idols moeten winnen

HILVERSUM - Idols-winnares Nina den Hartog (19) had liever iemand anders als winnaar van de talentenjacht gezien. "Ik denk dat andere mensen er meer uit hadden kunnen halen en er gelukkiger van zouden zijn geworden", vertelt de jonge zangeres aan het AD.

Door ANP - 29-12-2016, 16:50 (Update 29-12-2016, 16:50)

Nina won in juni een platencontract door in de finale van Idols haar opponent Kimberly Fransens te verslaan. Sindsdien heeft ze twee singles uitgebracht en treedt ze weinig op. "Het komt doordat ik het niet écht wilde'', blikt Nina terug. "Alle aandacht was leuk en bijzonder, maar de spotlights zijn niet echt mijn ding.''

De Idols-winnares maakt nu vooral liedjes in haar eigen kamer. "Ik ben niet gemaakt voor de popmuziek en de hitjes. Ik probeer zelf nummers te schrijven. Ik wil niet alleen de stem zijn, maar ook mijn verhaal vertellen. Ik ben niet het idool. Niet het standaardplaatje. Maar ik vind het gaaf dat ik toch heb gewonnen. Iedereen kan een idool zijn, als je mensen maar raakt.''

Idols krijgt volgend jaar een zesde seizoen op RTL5.