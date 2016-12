Oscarfavoriet Moonlight in première op IFFR

ANP Oscarfavoriet Moonlight in première op IFFR

ROTTERDAM - Oscarfavoriet Moonlight beleeft eind januari de Nederlandse première op het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Het drama over een donkere homoseksuele tienerjongen die zijn plek in de wereld probeert te vinden, wordt vertoond in de sectie Perspectives. Het festival wil met deze selectie 'polarisatie en breuklijnen in de hedendaagse samenleving onderzoeken', maakten het IFFR en distributeur Splendid donderdag bekend.

Door ANP - 29-12-2016, 9:23 (Update 29-12-2016, 9:23)

Regisseur Barry Jenkins zal op het festival aanwezig zijn. Zijn bezoek aan Nederland valt samen met de bekendmaking van de Oscarnominaties. Het drama werd geproduceerd door Brad Pitt, die zich voornam een film te maken van het ongepubliceerde toneelstuk Moonlight Black Boys Look Blue.

De film Moonlight wordt door kenners getipt als een van de grote kanshebbers bij de uitreking van de belangrijkste filmprijzen ter wereld, eind februari. Vooral acteur Mahershala Ali (House of Cards, Luke Cage) die een belangrijke bijrol speelt, wordt vaak genoemd voor een Oscarnominatie. De film draait vanaf 26 januari in de Nederlandse bioscopen.

Racisme

In de sectie Perspectives zijn alle thematische programma's van het IFFR dit jaar gebundeld. Onder meer de mondiale (politieke) polarisatie, outsiders die het establishment provoceren en het toenemende racisme worden in aparte selecties uitgelicht. In een apart programma wordt de Palestijnse cinema uitgelicht, waarin 'de tragedies, dromen, absurditeit en hoop wordt weergegeven' van de bewoners van het Palestijnse grondgebied.

Het complete IFFR-programma wordt half januari bekendgemaakt. De 46e editie van het festival vindt plaats van 25 januari tot en met 5 februari.