ANP Ariana Grande weerspreekt kritiek op Twitter

LOS ANGELES - Ariana Grande heeft kritiek via Twitter op haar sexy manier van kleden, weersproken. Dat meldt Us Weekly.

De zangeres vertelde op Twitter over een aanvaring die ze had met een mannelijke fan. Ze was samen uit met haar vriend Mac Miller toen de fan Miller toesprak en zei dat hij geluk had zo'n mooie meid "vanavond te mogen pakken".

De Side to Side-zangeres was niet gecharmeerd van die opmerking en zette de fan op zijn plek, zo vertelde ze. Op Twitter reageerden volgers kritisch en beschuldigden Grande ervan het incident over zichzelf te hebben afgeroepen, omdat ze zich vaak schaars kleedt en sexy gedraagt.

"Seksualiteit in kunst is niet hetzelfde als een uitnodiging me te beledigen! Net zoals het dragen van een kort rokje geen verzoek is tot aanranding", aldus de zangeres. Grande herhaalde dat ze zich als een object behandeld voelde door de fan. "Ik ben geen stuk vlees dat een man kan gebruiken voor zijn plezier", twitterde Grande. Ook riep de zangeres vrouwen op vaker van zich te laten horen als ze een nare opmerking naar hun hoofd geslingerd krijgen.