Goed uiteinde voor Jeroen van der Boom

AMSTERDAM - Jeroen van der Boom sluit het jaar op een ‘fantastische’ manier af. De zanger scoort opnieuw met zijn zes jaar oude hit Werd de tijd maar teruggedraaid. Het nummer staat op 1 bij iTunes.

Door ANP - 28-12-2016, 14:55 (Update 28-12-2016, 14:55)

“Het is fantastisch dat ik 2016 op deze manier mag afsluiten”, vindt Jeroen. Hij nam Werd de tijd maar teruggedraaid op verzoek van zijn fans opnieuw op. Tijdens de uitverkochte kerstconcerten van De Toppers oogstte Jeroen veel lof met het lied, waarna hij op tweede kerstdag besloot een liveversie op Spotify en iTunes te zetten.

Dat Jeroen een nummer 1-hit scoort, is opmerkelijk nu de hitlijsten worden gedomineerd door de tijdens Kerstmis overleden George Michael.

Jeroen heeft zin in 2017, waarin hij het theater in duikt met de Dit ben ik-tournee en een nieuw album uitbrengt. “Het is in alle opzichten een mooi jaar voor mij en mijn omgeving geweest. Ik kijk ook enorm uit naar het komend jaar, waarin weer veel staat te gebeuren.”