Bassie wil weer naast zijn vrouw liggen

ROTTERDAM - Bas van Toor, beter bekend als clown Bassie, ging de laatste maanden door een hel. De 81-jarige helft van het duo Bassie en Adriaan werd getroffen door een auto-immuuninfectie en bracht maanden door in het ziekenhuis en een revalidatiekliniek. Bas was op tijd thuis voor de kerstdagen, maar heeft nog een grote wens: weer wakker worden naast zijn vrouw Coby.

Door ANP - 28-12-2016, 8:22 (Update 28-12-2016, 8:22)

“Ik heb zoveel bewondering voor mijn vrouw”, zo blikt Bas in het AD nogmaals terug op de moeilijke tijd. “Ben nog steeds knettergek op haar. Zij heeft me hierdoorheen gesleept. Vanwege een aangepast bed kan ik nog steeds niet bij haar liggen en dat is wat ik erg mis: lekker bij haar kruipen.”

Niet alleen voor Bas was de tweede helft van 2016 zwaar, ook Coby kreeg het voor haar kiezen. “Ik was zó bang dat hij zichzelf iets aan zou doen, maar liet het niet merken.” Bas vertelde zijn vrouw dat hij het niet meer zag zitten en uit het leven wou stappen. “Ik heb drie, vier nachten niet geslapen. Hoopte zo dat hij er ’s morgens nog was.”

Volgens de clown hield zijn echtgenote hem in leven. “Ik keek in de spiegel en zei hardop tegen mezelf: klootzak die je bent! Zestig jaar terug die meid haar kop op hol brengen en haar nu achterlaten met een nieuw huis, een zak geld en een emmer verdriet? Schaam je! Vanaf dat moment heb ik de knop omgezet. Heb ik mijn lot geaccepteerd."