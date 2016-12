CEO Miramax nog voor einde jaar weg

LOS ANGELES - Stephen Schoch vertrekt nog voor het einde van het jaar bij filmproducent Miramax. De functie van Schoch wordt na zijn vertrek volgens TheWrap op interimbasis vervuld door Nasser Al-Khelaifi, tevens de baas van voetbalclub Paris Saint-Germain.

Door ANP - 27-12-2016, 21:34 (Update 27-12-2016, 21:34)

Miramax stond op het punt van omvallen totdat de BeIN Media Group uit Qatar er in 2010 ruim 600 miljoen euro in stak. Al-Khelaifi, die het voor het zeggen heeft bij BeIN, laat in een verklaring weten Schoch te bedanken voor zijn goede werk bij Miramax en hem veel succes toe te wensen in de toekomst.

Miramax kocht onlangs nog de rechten van de film I, Tonya over de olympische kunstschaatster Tonya Harding. Voor de hoofdrol is de Australische Margot Robbie vastgelegd.