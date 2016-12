Actrice: bedscene uit Last Christmas gehaald

LONDEN - Ook dinsdag was het een komen en gaan van fans bij het huis van de zondag overleden George Michael. Een van de bezoekers was de actrice Debbie Killingback. Ze speelde mee in de beroemde clip van het nummer Last Christmas.

“Hij was erg vriendelijk en down-to-earth”, zegt ze tegen Daily Mail. Debbie bewaart dan ook goede herinneringen aan de opnamen van de videoclip. “Er is ook nog een bedscene gefilmd, maar die is niet in de clip gekomen.”

De acteurs en Wham! hadden het prima naar hun zin tijdens en na de opnamen. “We werden goede vrienden”, zegt Debbie. “We hebben veel plezier gehad. George was vrolijk. Hij was een van de aardigste mensen die ik ooit heb ontmoet.”