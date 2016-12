Acteur en comedian Ricky Harris overleden

LOS ANGELES - Acteur Ricky Harris, bekend van onder andere de comedyserie Everybody Hates Chris, is op maandag overleden. Dat meldt The Washington Post dinsdag.

27-12-2016

Waaraan hij is overleden is nog niet duidelijk, maar Harris´ manager Cindy Ambers wist te vertellen dat hij twee jaar eerder al eens een hartaanval heeft gehad.

Harris groeide samen met rapper Snoop Dogg op in Long Beach. Harris kwam nog wel eens voorbij in sketches op diverse albums van de rapper. Snoop Dogg plaatste een kort filmpje op Instagram waarin hij emotioneel bericht: 'Ik heb een van mijn dierbare vrienden verloren vandaag, Ricky Harris. Veel van jullie kennen hem als de comedian, maar hij was een echte goede vriend van mij. Rust in vrede."

Harris is 54 jaar geworden.