Nijenhuis doet met Onze Jongens iets nieuws

AMSTERDAM - Johan Nijenhuis geldt commercieel gezien als de succesvolste Nederlandse regisseur van de afgelopen jaren. Vrijwel al zijn films, zoals Verliefd op Ibiza en Rokjesdag, behaalden bezoekersaantallen waar collega's alleen maar van dromen. En ook voor zijn nieuwste komedie Onze Jongens zijn de verwachtingen hoog gespannen: de film vertelt over een groep bouwvakkers die besluit te gaan strippen om een extra zakcentje te verdienen.

De regisseur krijgt vaker de vraag wat zijn geheim is. Hij lacht. “Ik maak alleen maar films waarvoor ik zelf 10 euro zou willen betalen om ze in de bioscoop te gaan zien”, legt hij uit. “En vanaf dat punt is het heel hard werken om een verhaal goed te krijgen en de juiste balans te zoeken.” Het idee voor Onze Jongens ontstond toen acteur Jan Kooijman op de set werd nagefloten door een aantal vrouwelijke crewleden. “Blijkbaar is er iets substantieel veranderd in de verhoudingen tussen man en vrouw”, constateerde Nijenhuis. “Daar zit een film in.”

Bovendien wilde de Twentse regisseur, die bekend staat om zijn populaire ensemblefilms, eens iets anders doen. “In eerste instantie hadden alle strippers hun eigen uitgewerkte verhaal”, vertelt hij. “Maar die hoek ken ik inmiddels wel. Ik wilde heel bewust eens iets nieuws proberen: een film met één duidelijk hoofdpersonage dat we de hele tijd volgen. Over de andere rollen komen we veel minder te weten dit keer.” Bovendien vereiste een film over strippende mannen wel dat het hoofdpersonage enige ontwikkeling zou doormaken. “Het is natuurlijk leuk dat ze steeds tijdens spectaculaire dansnummers uit de kleren gaan. Maar dat gaat na een uur ook vervelen zonder boeiend verhaal - in dit geval dat van een egoïstische, zelfs wat onsympathieke knappe vent die eindelijk leert zijn verantwoordelijkheid naar anderen toe te nemen.”

De regisseur had voor de hoofdrol een klein groepje acteurs op het oog, waaronder Jan Kooijman, waar het hele project mee begonnen was. “We hebben in het verleden heel fijn samengewerkt. Maar zijn focus ligt op dit moment in zijn carrière niet op rollen waarvoor hij uit de kleren moet; dat snap ik ook wel.” Jim Bakkum daarentegen zag in de hoofdrol van bouwvakker Jorrit een uitdaging, vooral vanwege de grote hoeveelheid dansscènes. “Jim is een acteur die nog te vaak wordt onderschat; hij is heel erg gegroeid de afgelopen jaren. Ik heb zelden iemand zich met zoveel gedrevenheid op een rol zien werpen. En hij was bereid om zich bijna acht maanden lang in de sportschool om zijn lichaam optimaal af te trainen.”

Na een tegenvallend jaar voor de Nederlandse film zijn de verwachtingen voor Onze Jongens hooggespannen; van Nijenhuis wordt verwacht dat hij zijn succesreputatie hoog houdt. De eerste reacties tijdens de Ladies Nights waren laaiend enthousiast. “Neuh, ik voel geen druk”, glimlacht hij. “Maar natuurlijk is het wel fijn dat zoveel films van mij het goed doen. Het geeft je vrijheid en vertrouwen: financiers en fondsen geloven sneller dat ook je volgende film wel weer iets leuks zal worden waar veel publiek op af komt.” Hij hoopt dat het publiek met een goed gevoel de zaal verlaat, dat is zijn primaire doel. “En dat ze vooral denken: jeetje, dat viel me niets tegen, ik ga toch eens wat vaker naar Nederlandse bioscoopfilms toe.”

Onze Jongens draait vanaf donderdag in de Nederlandse theaters.