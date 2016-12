Adèle Bloemendaal nog steeds broos

AMSTERDAM - Adèle Bloemendaal hoopt over twee weken haar 84e verjaardag te vieren in het Amsterdamse verzorgingshuis De Flesseman, waar de comédienne sinds 2013 woont. De afgelopen maand was het maar zeer de vraag of ze deze respectabele leeftijd wel zou halen, toen ze tot twee keer toe in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege een hardnekkige longontsteking, meldt De Telegraaf.

Door ANP - 27-12-2016, 7:24 (Update 27-12-2016, 7:24)

Vooral bij de eerste ziekenhuisopname was Adèle er zeer slecht aan toe, weet een ingewijde uit De Flesseman te melden over de actrice en zangeres, die in 2014 al werd getroffen door een zware beroerte. Toch is ze nu weer terug in haar kamer in De Flesseman op de Nieuwmarkt.

In het voorjaar van 2017 wordt de biografie verwacht waar Henk van Gelder al een paar jaar aan werkt. Daarin beschrijft hij het turbulente leven van de actrice uit onder meer de televisieseries 't Schaep met de 5 pooten, In de Vlaamsche pot en Het Zonnetje in Huis, comédienne met een aantal onewomanshows en zangeres van zeker vier carnavalskrakers.