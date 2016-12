George Michael gaf miljoenen weg

ANP George Michael gaf miljoenen weg

LONDEN - George Michael was een vrijgevige man, hij hielp regelmatig mensen financieel uit de brand. Zo bevestigen bronnen aan de Britse zender ITV.

Door ANP - 27-12-2016, 6:12 (Update 27-12-2016, 6:12)

De zanger doneerde bijvoorbeeld aan een deelneemster van het Britse tv-programma Deal or No Deal vijftienduizend pond voor haar IVF behandeling. Dat onthulde de presentator van het programma, Richard Osman.

In 2007 gaf de zanger een privéconcert aan het verpleegkundig personeel dat jaren voor zijn doodzieke moeder hadden gezorgd. "Mijn moeder voelde, net als ik, dat we in een wereld leven waar dankbaarheid niet meer voorkomt", zei Michael destijds over zijn actie. Hij wilde naar eigen zeggen het personeel in de zorg bedanken voor hun inzet.

Maar dat is niet alles. Volgens schrijfster en journalist Sali Hughes gaf de zanger een serveerster een fooi van vijfduizend pond zodat ze haar opleiding tot verpleegkundige kon afmaken. Maar ook AIDS-fondsen en liefdadigheidsinstellingen om kanker te bestrijden bij kinderen kregen gedurende zijn leven grote sommen geld van Michael.