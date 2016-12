Taylor Swift verrast fan van 96

ANP Taylor Swift verrast fan van 96

ST. LOUIS - Cyrus Porter kreeg een kerstcadeau waar hij van kon dromen. De 96-jarige oorlogsveteraan kreeg bezoek van zangeres Taylor Swift.

Door ANP - 27-12-2016, 5:18 (Update 27-12-2016, 5:18)

Page Six meldt dat de veteraan de oudste Swifty, zoals fans van de zangeres worden genoemd, in huize Porter is. Cyrus Porter heeft samen met zijn twintig kleinkinderen al meerdere concerten van Swift bezocht. Zijn wens was ooit zijn muziekidool te ontmoeten. En die wens kwam met de kerst in vervulling.

"Het is een kerstwonder!", twitterde kleinzoon Robert Frye bij een selfie met Swift en zijn grootvader. "Mijn grootvader was zo blij, dank je @taylorswift13", vervolgde Frye.

Swift nam een kijkje in de verzamelde spullen die de oorlogsveteraan tijdens en na de Tweede Wereldoorlog verzamelde. De familie Porter werd daarna getrakteerd op een privéconcert van Swift, waaronder het zingen van opa Porter's favoriet: het nummer Shake It Off.