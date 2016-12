'Docu over George Michael in maart op tv'

LOS ANGELES - De documentaire Freedom: George Michael, waar de overleden zanger de laatste hand aan legde, wordt waarschijnlijk in maart 2017 uitgezonden. Dat meldt New York Daily News.

Door ANP - 27-12-2016, 4:13 (Update 27-12-2016, 4:13)

Michael werkte al geruime tijd aan de docu over zijn leven en de muziek. Ook riep hij fans op foto's en videobeelden te delen van concerten en andere gebeurtenissen uit het leven van de zanger in de jaren 80 en 90.

Verschillende momenten in het leven van de zanger staan centraal in de film. Zo ook het overlijden in 1993 van zijn partner Anselmo Feleppa aan de gevolgen van aids. De zanger schreef naar aanleiding van het verlies de single Jesus To A Child.

De film wordt geregisseerd door Philip Smith en is geproduceerd door Sony. De voice-over is door Michael zelf ingesproken en de zanger liet in november via Instagram nog weten dat de docu bijna af was. Sterren als Elton John, Tony Bennett en Mary J. Blige werken mee aan de film.