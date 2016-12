Nick Lachey opnieuw vader geworden

ANP Nick Lachey opnieuw vader geworden

LOS ANGELES - Nick Lachey en zijn vriendin Vanessa zijn op kerstavond de trotse ouders geworden van Phoenix Robert Lachey. Dat maakte het stel via Instagram bekend.

Door ANP - 27-12-2016, 3:00 (Update 27-12-2016, 3:00)

"Het is inderdaad een gelukkig kerstfeest! We hadden ons eigen wonder op kerstavond. Phoenix Robert Lachey besloot wat vroeger te komen dan gepland en is op kerstavond geboren", schreef Vanessa op haar Instagram. Op de bijbehorende foto is te zien hoe het kinderhandje haar hand met trouwring vasthoudt.

Phoenix is het derde kind van het Nick Lachey, die sinds juli 2011 met Vanessa Minnillo getrouwd is. In 2012 werd hun zoon Camden John geboren en in 2014 volgde dochter Brooklyn Elizabeth.