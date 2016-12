Andrew Ridgeley diepbedroefd om dood George

ANP Andrew Ridgeley diepbedroefd om dood George

LONDEN - Wham!-zanger Andrew Ridgeley heeft verslagen gereageerd op de dood van zijn bandmaat George Michael.

Door ANP - 26-12-2016, 9:23 (Update 26-12-2016, 9:23)

"Diepbedroefd om het verlies van mijn geliefde vriend", twittert Andrew. Volgens hem wordt de 53-jarige zanger nooit vergeten. Niet door hem, niet door zijn naasten, vrienden, de muziekwereld en de wereld in zijn geheeld, somt hij op. "Voor altijd geliefd."

Andrew en George vormden in de jaren tachtig jarenlang de groep Wham!. Samen scoorden ze vele hits met onder meer The Edge of Heaven, Young Guns, Wake Me Up Before You Go Go en Last Christmas.