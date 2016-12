Pieter Derks in vijf minuten klaar met 2016

AMSTERDAM - Cabaretier Pieter Derks blikt op NU.nl terug op 2016. Daarmee heeft de 32-jarige grappenmaker een primeur te pakken. Het is namelijk de eerste keer dat NU.nl een oudejaarsconference doet.

Door ANP - 24-12-2016, 17:18 (Update 24-12-2016, 17:18)

De oudejaarsconference is mogelijk de kortste die ooit is gehouden. Derks doet het in slechts vijf minuten. De conference werd vrijdag opgenomen in het theater van Cultuurcentrum Griffioen van Vrije Universiteit Amsterdam.

De video van de conference staat sinds zaterdag online.