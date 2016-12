Waylon biedt excuses aan voor dragen van bont

ANP Waylon biedt excuses aan voor dragen van bont

AMSTERDAM - Waylon heeft zaterdagochtend op Facebook zijn excuses aangeboden voor het dragen van (nep)bont in de uitzending van The Voice of Holland op vrijdagavond. De kledingkeuze van het jurylid leidde tot woedende reacties op social media.

Door ANP - 24-12-2016, 13:42 (Update 24-12-2016, 13:42)

Waylon schrijft op Facebook dat het nooit zijn bedoeling was om die heftige reacties op te roepen. ''Het ligt niet in mijn aard om mensen en uiteraard dieren te kwetsen, ik heb mij gewoon niet voldoende gerealiseerd dat er zoveel verhalen achter liggen.''

De zanger noemt zijn kledingkeuze 'een beetje dom' en getuigen van slechte smaak. ''Ik verontschuldig mij hierbij naar alle mensen die ik hiermee gekwetst heb.''

Waylon grijpt ook gelijk de kans aan om zijn kerstwensen over te brengen. ''Toch heb ik een heel mooi jaar gehad en daar wil ik in de traditie van kerst jullie voor bedanken. Communicatie is er om te verbinden en ik hoop dat te hebben gedaan met (voornamelijk) mijn muzikale talent. Tenslotte: Vier de liefde elke dag want het is te mooi om 1 dag over te slaan.''