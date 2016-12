Young Thug gearresteerd in winkelcentrum

ATLANTA - Young Thug is deze week opgepakt in een winkelcentrum in de Amerikaanse stad Atlanta. De 25-jarige rapper die in werkelijkheid Jeffery Lamar Williams heet, had nog een arrestatiebevel uitstaan.

Door ANP - 24-12-2016, 12:14 (Update 24-12-2016, 12:14)

De agenten waren voor iets heel anders in het winkelcentrum toen ze Young Thug aanhielden. De politie werd gebeld voor een gestolen auto op de parkeerplaats van het winkelcentrum. Nadat de wagen in beslag was genomen, besloten agenten nog een surveillancerondje te lopen door het winkelgebied.

Tijdens het controlerondje herkenden agenten Young Thug. De rapper moest een tijdje terug voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden voor het rondrijden met te donker getinte ramen. Hij kwam niet opdagen waarop een arrestatiebevel werd uitgeschreven. Young Thug moest mee naar het bureau, maar mocht weer gaan nadat hij een borgsom van 750 dollar (718 euro) had betaald.

Het is overigens niet de eerste keer dat Young Thug in de problemen komt in een winkelcentrum. Vorig jaar werd hij gearresteerd nadat hij een beveiliger van een winkelcentrum had gedreigd in het gezicht te schieten.