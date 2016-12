Alec Baldwin wil wel optreden voor Trump

LOS ANGELES - Een rits aan sterren heeft laten weten absoluut niet te willen optreden tijdens de eedaflegging van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten. Grote Trump-tegenstander Alec Baldwin heeft daarom zijn 'hulp' aangeboden.

Door ANP - 24-12-2016, 11:53 (Update 24-12-2016, 11:53)

''Ik wil optreden tijdens Trumps inauguratie. Ik wil Highway to Hell zingen'', twittert de cynische Alec. De komiek maakt met zijn liedjeskeuze duidelijk dat hij denkt dat Trump het land de afgrond in zal storten.

Een paar dagen eerder liet de 30 Rock-acteur nog eens weten wat hij van Trump vindt. ''We zijn niet ver verwijderd van de dag dat de meest verafschuwde kandidaat uit onze geschiedenis president wordt. Ongewenst door een aanzienlijk deel van de kiezers. Een man met bijna alleen maar gezwets en holle retoriek over zijn competenties en plannen. Maar de inauguratie betekent ook het aftellen totdat hij weer weg is. En hij zal weggaan. Op 20 januari begint het aftellen'', twitterde Baldwin.

Samen met half Hollywood heeft Alec zich al meerdere malen fel uitgesproken tegen Trump. De komiek persifleerde de aanstaande president ook een aantal keer in de sketchshow Saturday Night Live. Tot ongenoegen van Trump, die het programma 'totaal niet grappig' en 'zielig' noemde.