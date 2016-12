'Gisele Bündchen zwanger van derde kindje'

LOS ANGELES - Gisele Bündchen zou weleens in verwachting kunnen zijn. TMZ spotte het 36-jarige Braziliaanse supermodel met een klein, maar duidelijk zichtbaar buikje.

Door ANP - 24-12-2016, 11:27 (Update 24-12-2016, 11:27)

Op foto's in handen van TMZ is te zien hoe Gisele poseert tijdens een fotoshoot in Brazilië. Ze draagt een blauw strak jurkje. Haar buikje is daardoor extra zichtbaar. En dat is opvallend. Bündchen staat namelijk bekend om haar platte buik.

Gisele en haar man Tom Brady hebben al twee kindjes samen, de zevenjarige Benjamin en de vierjarige Vivian. Het topmodel en de American football-speler trouwden in 2009.

TMZ houdt overigens ook rekening met de mogelijkheid dat Gisele gewoon een stevige lunch op heeft.