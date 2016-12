Rob Verlinden doet stapje opzij, niet terug

ANP Rob Verlinden doet stapje opzij, niet terug

ROTTERDAM - Rob Verlinden is al dertig jaar op televisie te zien, maar moet er nog niet aan denken met pensioen te gaan. “Geraniums zijn mooie planten, maar voorlopig verdwijn ik er nog niet achter”, zegt de 66-jarige tuinman in het AD.

Door ANP - 23-12-2016, 8:59 (Update 23-12-2016, 8:59)

Rob doet ‘hooguit een stapje opzij’. “Ik verplaats mezelf meer en meer naar de achtergrond… Dat is voor zo’n control freak als ik best lastig”, geeft de maker van ‘Robs grote tuinverbouwing’ toe. “Maar het hoort erbij en ik blijf achter de schermen de lijnen uitzetten, meedenken en m’n kennis delen.”

Fans van zijn tv-programma maakten zich de laatste tijd zorgen om Rob. De tuinman verscheen trillend in beeld, wat kijkers deed denken aan de ziekte van parkinson. Rob stelt zijn vaste kijkers gerust, hij lijdt niet aan de hersenziekte. “Die trillende hand heb ik zo’n twee jaar geleden overgehouden aan een verwaarloosde longontsteking.”

Rob hield een permanent beschadigde zenuw over aan de longontsteking, die tast de spieren in zijn arm aan. “Maar daar wil ik verder niet zielig over doen, het had veel erger af kunnen lopen ik heb geen pijn en doe alles weer.”