ANP Muzikant uit orkest André Rieu overleden

MAASTRICHT - Een trombonist uit het Johann Strauss Orkest van André Rieu is overleden nadat hij zaterdag tijdens een tournee in Groot-Brittannië was getroffen door een hartstilstand. De orkestleider heeft dat donderdagavond bevestigd. De overige concerten die in Groot-Brittannië zouden worden gegeven, waren al afgelast.

Door ANP - 22-12-2016, 21:18 (Update 22-12-2016, 21:18)

De 47-jarige Ruud Merx stierf in een ziekenhuis in Maastricht. Naast muzikant in het orkest van Rieu was hij componist en arrangeur voor fanfares.