Clown Milko blij met vernieuwing circus Renz

ANP Clown Milko blij met vernieuwing circus Renz

HAARLEM - Clown Milko is blij dat hij weer midden in de piste staat van het vernieuwde kerstcircus Herman Renz. ''Dit is de plaats waar ik hoor. Ik ben een blij mens'', zegt Milko Steyvers, het gezicht van Circus Herman Renz. "Ik ben weer bezig met de dingen waar ik goed in ben, clown spelen in het circus, een blijer mens kun je mij niet maken'', zegt Milko voor aanvang van de reeks voorstellingen Revival, waarmee het circus tot en met 28 december in Haarlem te zien is. Het is voor de 25e keer dat het circus in december Haarlem aandoet.

Door ANP - 22-12-2016, 17:14 (Update 22-12-2016, 17:17)

Het is ruim een jaar na het faillissement. De Duursma Groep, die gespecialiseerd is in evenementen, heeft de bedrijfsvoering van het circus overgenomen. Milko: ''De familie Duursma kwam in de zomer naar de voorstelling kijken, moeder met de twee dochters. Ik heb ze een rondleiding gegeven en een leuk gesprek met ze gevoerd. De dochter zag in het nieuws dat Circus Herman Renz failliet ging en dat ik daar heel veel moeite mee had. Toen is ze naar haar vader gegaan met de vraag 'papa, ik wil dat hij die meneer helpt'. Zo is het balletje gaan rollen."

Milko Steyvers, de voormalige directeur en clown, gaat ook weer optreden. Hij is artistiek verantwoordelijk voor de show, die niet meer te vergelijken is met vroeger. ''Ik heb een nieuwe collega, dat is clown Mischa. Hij wil dolgraag met me werken, mits we nieuwe dingen gaan doen. We gaan dus compleet nieuwe clownerie brengen. Die uitdaging neem ik aan. Morgen heb ik dus eigenlijk een dubbele première. Mensen gaan dingen zien die ze nooit eerder van clown Milko gezien hebben."

Tournee

Het circus maakt plannen voor volgend jaar. In de zomer zijn er optredens in een kleinere tent bij al bestaande evenementen. Milko: ''We gaan volgend jaar in 2017 vanaf september tot aan 8 januari 2018 een tournee maken met de grote tent. In de maanden april, mei en juni gaan we een tournee maken langs grote vakantie- en recreatieparken met een kleiner groepje artiesten en een voorstelling van ruim een uur."

Milko: "We noemen het Circus Herman Renz 2.0. Het is veel extremer geworden. De roofdieren zijn eruit, de olifanten zijn weg, maar we hebben wel dingen gevonden die het publiek boeiend vindt. We hebben vijf stuntmensen uit Brazilië die een act doen in een grote kogel waarin ze met vijf motoren rondrijden. Vroeger hadden we één jongleur, nu hebben we er zes. Vroeger werd er met vier balletjes gejongleerd, tegenwoordig met dertig. We zoeken het extreme op, zodat mensen zeggen: 'wauw, ik heb nu iets gezien bij Circus Renz, dat heb ik nog nooit gezien'."