RTL geeft Soufiane Touzani eigen programma

ANP RTL geeft Soufiane Touzani eigen programma

HILVERSUM - RTL7 komt in februari met een nieuw voetbalprogramma. In Tiki Taka Touzani gaat freestyler Soufiane Touzani op bezoek bij Nederlandse voetballers in binnen- en buitenland. Eerder was Touzani onder meer te zien in het quizprogramma Koning Voetbal op RTL7. Ook vergaarde hij bekendheid met zijn eigen YouTube-kanaal Touzani TV, waarop iedere week een voetbalvideo verschijnt.

Door ANP - 22-12-2016, 16:59 (Update 22-12-2016, 16:59)

In het nieuwe programma is het vooral de bedoeling om de voetballers van een andere kant te leren kennen. De spelers pikken Touzani op en geven hem een kijkje in hun levens buiten het voetbal. Daarnaast daagt Touzani de voetballers uit voor bijzondere uitdagingen. De verliezer van zo'n challenge krijgt een gênante opdracht.

Per aflevering bezoekt Soufiane Touzani twee voetballers. Zo bezoekt hij onder meer Hakim Ziyech en Abdelhak Nouri (Ajax), Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena (Feyenoord) en Siem en Luuk de Jong (PSV). De eerste aflevering is te zien op maandag 20 februari om 22.00 uur, na Voetbal Inside.