ANP Douwe Bob even piloot

AMSTERDAM - Ondanks dat hij geen fan is van vliegen, is Douwe Bob in een klein vliegtuigje gestapt. De Amsterdamse singer-songwriter nam woensdag plaats in de cockpit van een Cessna, liet hij zijn fans weten via social media.

Door ANP - 22-12-2016, 13:05 (Update 22-12-2016, 13:05)

Douwe, die meermaals toegaf vliegangst te hebben, vloog zelf in het kleine vliegtuigje. “Ik ben aan het sturen in een Cessna”, zegt de Slow Down-zanger in een video die hij deelde via Instagram. “Gaaf.”

Douwe overwon zijn vliegangst al een paar jaar geleden. In 2014 was hij Ambassadeur van de Vrijheid en werd hij per helikopter van festival naar festival gevlogen. “M’n vliegangst is zelfs een beetje weg”, zei hij tijdens de laatste vlucht van de dag. “Het is zelfs een beetje saai geworden, misschien kunnen we nog even een trucje doen.”