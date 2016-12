Niall Horan geveld door longontsteking

LONDEN - Niall Horan zit in de lappenmand. De One Direction-zanger heeft een longontsteking, liet hij zijn volgers weten via Twitter.

Door ANP - 22-12-2016, 12:54 (Update 22-12-2016, 12:54)

Niall heeft niet goed naar zijn moeder geluisterd, grapte hij. “Ik had jaren geleden moeten luisteren toen mijn moeder zei: ga niet naar buiten met nat haar of je krijgt een longontsteking.”

De 23-jarige zanger, die in september zijn eerste solosingle This Town uitbracht, zit al langer niet lekker in zijn vel. Maandag twitterde Niall dat hij een luchtweginfectie had. “In de week van Kerstmis, niet ideaal.”