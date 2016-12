Jett Rebel en Rondé bij slot Serious Request

ANP Jett Rebel en Rondé bij slot Serious Request

HILVERSUM - Jett Rebel, Rondé, Douwe Bob, HAEVN en Frenna & Jonna Fraser zijn zaterdag in Breda om het slot van Serious Request te vieren. Ook Lucas Hamming, die dit jaar het themanummer voor de jaarlijkse 3FM-actie schreef, staat zaterdag in Breda op het podium. Dat maakte de radiozender donderdag bekend.

Door ANP - 22-12-2016, 12:11 (Update 22-12-2016, 12:11)

Dj’s Domien Verschuuren en Frank van der Lende komen rond 21.00 uur het Glazen Huis uit, waar ze zes dagen non-stop radio en televisie hebben gemaakt. Samen met de andere 3FM-dj’s maken ze het eindbedrag bekend waarmee het Rode Kruis kindersterfte door longontsteking tegen kan gaan.

Wie het Glazen Huis zaterdagavond opent, is nog niet bekend. Via de Serious Request-veiling kan geboden worden op de volgens 3FM ‘unieke ervaring’. Het slot van de jaarlijkse radioactie wordt zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur gevierd, vanaf 19.30 uur zijn de festiviteiten live te volgen op onder meer NPO 3.