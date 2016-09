Lindsay Lohan beschuldigt ex van misbruik

MOSKOU - Lindsay Lohan ging weg bij haar ex Egor Tarabasov omdat ze vreesde voor haar leven.

Door ANP - 22-9-2016, 6:21 (Update 22-9-2016, 6:41)

In een interview met een Russische televisiezender, vertelde de actrice woensdag dat ze bang was dat haar oud-verloofde zoutzuur in haar gezicht zou gooien. Ook zou hij geprobeerd hebben haar te wurgen. "Ik lag in bed en hij brak in. Hij begon me te wurgen. Ik ben het balkon opgesprongen om om hulp te roepen." Buren maakten ten tijde van de break-up inderdaad beelden van een ruziënde Lindsay en Egor op het balkon.

Volgens The Sun kreeg de voormalig kindster zo'n 750.000 euro voor het interview. "Ik mag van geluk spreken dat ik nog in staat ben om naar Moskou af te reizen", zou Lindsay in het gesprek hebben laten weten. Voor het interview verklaarde de actrice dat Egor haar gesmeekt heeft niet te spreken voor de camera's.

De miljardairszoon liet woensdag echter een statement uitgaan waarin hij zegt al zes weken geen contact te hebben gehad met Lindsay. Ook liet hij weten juridische stappen te nemen tegen zijn ex-verloofde. "Sinds het einde van de relatie in juli 2016 wordt er een lastercampagne tegen mij gevoerd. Er zijn ontelbare pogingen gedaan om mij door het slijk te halen. Ik heb daar nooit op gereageerd omdat ik mij op mijn carrière wil richten en uit respect voor Lindsay, maar vandaag wil ik laten weten dat de beschuldigingen tegen mij niet waar zijn."

De Rus stelt in de verklaring, die de Daily Mail in handen heeft, dat hij geen verdere uitspraken doet over de zaak, maar alle juridische mogelijkheden zal gebruiken om zijn naam te zuiveren.