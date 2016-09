Dick Bruna ontvangt Max Velthuijs-prijs

ANP Dick Bruna ontvangt Max Velthuijs-prijs

DEN HAAG - Tekenaar, schrijver en vormgever Dick Bruna krijgt donderdagmiddag de Max Velthuijs-prijs 2016 uitgereikt. Zijn vrouw, Irene de Jongh, zal de prijs in het Letterkundig Museum in Den Haag namens hem in ontvangst nemen. Dick Bruna verschijnt nauwelijks nog in het openbaar.

Door ANP - 22-9-2016, 4:18 (Update 22-9-2016, 4:18)

Aan de prijs, een initiatief van de stichting P.C. Hooftprijs voor Letterkunde, is een bedrag verbonden van 60.000 euro. De Max Velthuijs-prijs is een driejaarlijkse oeuvreprijs bestemd voor Nederlandse illustratoren van kinderboeken.

De 89-jarige Bruna werd wereldberoemd met zijn kinderboeken over Nijntje. "Bruna is de meester van de klare lijn'', zegt de jury. "Hij weet met een minimaal kleurenpalet een maximum aan effect te bereiken. Het ogenschijnlijk gemak waarmee hij ruimte in een perspectiefloos vlak brengt is ongeëvenaard.''

Dick Bruna is vele malen bekroond en vele exposities werden aan zijn werk gewijd. Zijn tekeningen zijn opgenomen in de collecties van het Centraal Museum Utrecht en het Rijksmuseum Amsterdam.

Eerdere winnaars van de Max Veldhuijs-prijs zijn Wim Hofman, Thé Tjong-Khing en Mance Post.