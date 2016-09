Eurlings moet met ex-vriendin om de tafel

HAARLEM - Oud-minister en IOC-lid Camiel Eurlings moet via een bemiddelingstraject een oplossing zien te vinden voor een conflict met zijn ex-vriendin. Tot dit zogenoemde mediation-traject heeft het Openbaar Ministerie in Haarlem besloten na wederzijdse aangiften van Eurlings en zijn voormalige vriendin.

Door ANP - 21-9-2016, 19:17 (Update 21-9-2016, 19:25)

Het OM zei woensdagavond dat voldoende bewijs is gevonden voor een ,,eenvoudige mishandeling'' in de zomer van 2015 en dat Eurlings daar buiten de rechter om in een zogeheten OM-zitting voor kan worden bestraft. Voor de tegenaangifte van Eurlings aan het adres van zijn ex-vriendin wegens smaad en een poging tot afpersing is volgens een woordvoerster van het OM geen bewijs gevonden.

Het verloop van het onafhankelijke bemiddelingstraject, waar beide partijen op vrijwillige basis aan kunnen meedoen, wordt in een later stadium in de OM-zitting beoordeeld. Volgens het OM is dat gebruikelijk in zaken rond huiselijk geweld. Komen de partijen er niet uit, dan kan het OM eventueel een straf opleggen, zoals een boete of een taakstraf. Daartegen kan een verdachte wel in beroep bij de rechter.

De mishandeling vond plaats in juli 2015 in Valkenburg. De ex-vriendin deed daarvan pas in december vorig jaar aangifte.

Eurlings laat via zijn woordvoerder weten dat hij ,,constructief en welwillend’’ zal meewerken aan de bemiddelingspoging. Verder is hij ,,opgelucht dat aan een lange periode van onzekerheid nu een einde lijkt te zijn gekomen’’. De oud-minister van het CDA en voormalig topman van KLM benadrukt dat hij tot nog toe ,,alle medewerking aan het onderzoek heeft gegeven'' en volgens afspraak niet de publiciteit heeft opgezocht.