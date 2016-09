Guy Pearce deelt eerste babyfoto

ANP Guy Pearce deelt eerste babyfoto

AMSTERDAM - Guy Pearce heeft via Twitter de eerste foto van zijn pasgeboren zoon Monte de wereld in geslingerd. Dat doet hij in een bericht dat nog drie foto's telt. Daarop is te zien dat hij samen met vriendin Carice van Houten en de kleine Monte een boswandeling maakt.

Door ANP - 21-9-2016, 16:28 (Update 21-9-2016, 16:28)

"Eindelijk een rustige wandeling in de buitenwereld", schrijft Guy bij de plaatjes. Op de foto's lopen de Australische acteur en Carice achter een kinderwagen. Op een ander kiekje houdt hij Monte vast. Alleen het achterhoofd van het kereltje is daarbij te zien.

Guy en Carice werden eind augustus ouders van Monte. Tot nu toe deelden ze nog weinig over de gezinsuitbreiding. Al liet Guy wel los dat er kort na de bevalling veel beschuit met muisjes werd gegeten.