Hans Teeuwen wil Engelsen niet langer behagen

LONDEN - Hans Teeuwen staat aan de vooravond van een nieuwe tournee door Engeland. De cabaretier droomde jarenlang van een internationale carrière, maar is er niet langer op uit zijn Engelse publiek te behagen. “Ik heb niet meer de bedoeling te pleasen”, zegt Hans in een interview met The Guardian.

Door ANP - 21-9-2016, 12:00 (Update 21-9-2016, 12:00)

“Als het ze niet bevalt, oké, dan vinden ze het niets.” Hans gaat naar onder meer Londen, Birmingham en Brighton met een aangepaste versie van zijn nieuwe show Echte rancune. Daarin schuwt hij het onderwerp islam niet. “Dat kan niet. Het is nog steeds het gevaarlijkste onderwerp dat er is, het grootste taboe. Als een plicht voor de mensheid moet ik het verwerken in mijn show.”

Hans heeft naar eigen zeggen een manier gevonden om het onderwerp islam grappig te maken. “In mijn show drijf ik de spot met de islam, maar ik bespot moslims zelden. Dat onderscheid is belangrijk, tussen de haat jegens slechte ideeën en die tegen mensen. Ik ga xenofobie niet aanmoedigen.”