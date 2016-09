André Hazes jr. grote winnaar Buma NL Awards

ANP André Hazes jr. grote winnaar Buma NL Awards

DEN BOSCH - André Hazes jr. gaat dinsdagavond met vier Buma NL Awards naar huis. Vijftien Nederlandse artiesten waren genomineerd voor een Buma NL Award, die dinsdagavond op het gala van Buma NL werden uitgereikt.

Door ANP - 20-9-2016, 22:14 (Update 20-9-2016, 22:14)

André jr. viel in de prijzen in de categorieën Meest Succesvolle Album (Leef), Single Hollands (Leef), Meest gedraaid in de Nederlandse horeca en Meest gestreamde track Hollands (Niet voor lief). "Dit is een geweldige erkenning voor mij als artiest en voor dit album waar we zo hard aan gewerkt hebben. En het doet me ook goed te merken dat de Nederlandstalige muziek onverminderd in de belangstelling staat, bij het publiek dat de optredens bezoekt, op de radio en in de horeca", aldus een verraste Hazes.

Marco Borsato sleepte met Evenwicht de prijs voor het Meest Succesvolle Album Populair in de wacht. Gerard Joling werd met een Lifetime Achievement Award onderscheiden voor zijn bijdrage aan de populariteit van de Nederlandstalige muziek om het feit te eren dat hij al ruim dertig jaar actief is in het muziekvak. Guus Meeuwis won een prijs voor Beste Auteur, de eerste Hollandse Meesters Award ooit.

Het is de zevende keer dat Buma Cultuur muzikanten van eigen bodem in het zonnetje zet. De awardshow is volgens de organisatie dan ook het grootste evenement ter promotie van de Nederlandstalige muziek. Een jury van professionals uit de muziekindustrie kiest uiteindelijk de winnaars.