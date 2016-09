Ticketmaster Award voor Marco Borsato

DEN BOSCH - Marco Borsato heeft dinsdag op Buma NL de jaarlijkse Ticketmaster Award voor populairste artiest 2015/2016 ontvangen.

Door ANP - 20-9-2016, 14:25 (Update 20-9-2016, 14:25)

Buma NL in Den Bosch is een eendaagse conferentie en festival voor de Nederlandstalige muziek. Marco was aanwezig om te spreken over zijn carrière en ontving de award uit handen van dj Daniël Dekker. De award voor populairste artiest is gebaseerd op ticketverkoop, websitebezoek en zoekopdrachten op de website van Ticketmaster.

“Afgelopen jaar zorgde hij voor maar liefst twaalf uitverkochte Ziggo Dome-shows" verklaart Aukina Buining van Ticketmaster de keuze voor Borsato. "Daarnaast trad hij ook nog op door het land met losse shows, waaronder Live in Hoorn en Live On The Beach in Scheveningen. Een ongekende prestatie in Nederland en daarom de terechte winnaar van de Ticketmaster Award 2015/2016."