ANP Nilsson-zangeres maakt Earth & Fire-hommage

DEN HAAG - Zangeres en gitariste Marieke Eelman, bekend van de band Nilsson, gaat de theaters in met een hommage aan de band Earth & Fire van Jerney Kaagman.

Door ANP - 19-9-2016, 20:42 (Update 19-9-2016, 20:42)

De voorstelling Invitation to the Sound gaat op 3 februari in première in Theater De Nieuwe Regentes in Den Haag, zo maakte Eelman maandag bekend. Het is voor de eerste maal dat de popgroep, die in de jaren zeventig talloze grote hits had, op deze manier wordt geëerd.

Earth & Fire geldt als een van de meest succesvolle acts uit de Nederlandse popgeschiedenis. De band had grote hits met nummers als Memories, Weekend, Invitation en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Tijdens het concert wordt ook een documentaire vertoond met uniek materiaal uit de hoogtijdagen van de formatie.

Plakboeken

“Ik ben al een tijdje bezig om de ode aan Jerney Kaagman op de rails te krijgen”, zei Eelman eerder in een interview met lokale zender Den Haag FM. “Ik heb ook met Jerney zelf gesproken en heb zelfs haar plakboeken mogen gebruiken om inspiratie op te doen.” Volgens de initiatiefneemster wordt de voorstelling “een rockproductie gericht op de muziek, de stem, de bandsound en het songmateriaal van Earth & Fire. Het materiaal is cultureel erfgoed, dus het werd hoog tijd om dat te eren, te laten horen en zien.”

De voorstelling is van januari tot en met juni door het hele land te zien.