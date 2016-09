'Brandsteder voor rechter voor mishandeling'

ANP 'Brandsteder voor rechter voor mishandeling'

AMSTERDAM - Presentator Rick Brandsteder moet volgende week opnieuw voor de rechter komen vanwege een mishandeling. Dat meldt AT5 maandag. Het management van Brandsteder kon nog niet reageren.

Door ANP - 19-9-2016, 17:19 (Update 19-9-2016, 17:19)

Brandsteder, de zoon van televisiecoryfee Ron, raakte in het verleden al driemaal eerder in opspraak vanwege vechtpartijen. In 2007 vocht hij in een snackbar, in 2008 raakte hij slaags met een aantal mensen op een afterparty van de Toppers en in 2011 werd hij gearresteerd vanwege mishandeling tijdens de jaarwisseling.

Volgens AT5 heeft Brandsteder op 30 januari iemand zwaar toegetakeld. Hij zou één of meerdere malen tegen het hoofd of lichaam van het slachtoffer hebben geslagen. Het is niet duidelijk wie het slachtoffer is en waar het incident plaatsvond.

Brandsteder is onder meer bekend van programma’s als de Sponsor Bingo Loterij, De Nationale Sekstest en Temptation Island.