The 1975 volgend jaar terug in Amsterdam

ANP The 1975 volgend jaar terug in Amsterdam

AMSTERDAM - De Britse band The 1975 is begin volgend jaar terug in Nederland. De band die in april nog een uitverkocht concert gaf in de Heineken Music Hall, keert op 31 januari terug in de concerthal. Die heet dan ondertussen AFAS Live.

Door ANP - 19-9-2016, 11:46 (Update 19-9-2016, 11:46)

The 1975 brak in 2013 door met de single Chocolate. Dit jaar verscheen het tweede album van de band I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It. Daarop staat onder meer de hit Love Me.

Kaarten voor het concert dat de Britten in januari in Amsterdam geven zijn vanaf vrijdagochtend te koop. Vrijdag werd bekendgemaakt dat de Heineken Music Hall na vijftien jaar een andere naam krijgt. Vanaf 1 januari heet de concerthal AFAS Live.