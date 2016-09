Utopia viert duizendste dag

ANP Utopia viert duizendste dag

LAREN - Volgende week is het groot feest in Utopia. De tv-show bestaat maandag 26 september duizend dagen en is daarmee het langstlopende realityprogramma van Nederland. De bewoners vieren volgende week maandag groot feest met duizend fans, maakte SBS bekend.

Door ANP - 19-9-2016, 11:12 (Update 19-9-2016, 11:12)

Tijdens het ‘1000 dagen feest’ trekken de huidige zestien inwoners van Utopia volgens SBS ‘alles uit de kast om een onvergetelijke indruk achter te laten’. Zo organiseren ze een quiz, schrijven ze een eigen lied en gaan ze op zoek naar hun look-a-likes. Volgende week maandag komen diverse artiesten naar het Utopia-terrein in Laren.

Utopia ging op 31 december 2013 van start. Nog steeds bouwen de bewoners aan de ideale samenleving. Die zoektocht is online live te volgen, maandag 26 september is Utopia in totaal 24.000 uur live op internet te zien geweest. Op SBS6 zijn dan 22.838 minuten uitgezonden, volgende week maandag is aflevering 710 op de buis.