Maisie en Sophie zetten dezelfde GoT-tattoo

ANP Maisie en Sophie zetten dezelfde GoT-tattoo

LOS ANGELES - Maisie Williams en Sophie Turner hebben dezelfde tatoeage laten zetten. In rode letters staat om hun arm nu de datum 7 augustus 2009, de dag dat beide actrices een rol in Game Of Thrones kregen.

Door ANP - 19-9-2016, 5:39 (Update 19-9-2016, 5:39)

De twee lieten de tattoo zien tijdens de Emmy Awards in Los Angeles zondagavond, waar Game Of Thrones in de prijzen viel voor onder meer de Beste Dramaserie. "We hebben altijd al gezegd dat we dezelfde tattoos wilden", zei de 20-jarige Sophie tegen People. "We waren van plan en wolf ofzo te laten zetten als we het allebei redden tot het einde van de serie. Maar omdat we niet weten of we het wel gaan redden, dachten we, laten we deze zetten voordat iemand ons vermoord."

Maisie, die in de serie het zusje van Sophie speelt, was ook genomineerd in de categorie Beste bijrolactrice in een dramaserie, maar won de prijs niet.