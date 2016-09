Ariel Winter is te druk om te studeren

ANP Ariel Winter is te druk om te studeren

LOS ANGELES - Ariel Winter stelt haar plannen om naar de universiteit te gaan een jaar uit. De Modern Family-actrice laat People weten dat ze niet genoeg tijd kon vrijmaken vanwege haar drukke werkschema.

Door ANP - 19-9-2016, 2:10 (Update 19-9-2016, 2:10)

"We kregen het dit jaar niet voor elkaar vanwege zware verhaallijnen", legt ze uit op de rode loper van de Emmy Awards, die zondagavond plaatsvinden in Los Angeles. Modern Family, waarin Ariel te zien is als de studiebol Alex, is genomineerd voor de Emmy voor Beste comedyserie.

Ariel is vastbesloten volgend jaar alsnog te gaan. Ze heeft een plek aan de Universiteit van Californië in Los Angeles en wil graag advocaat worden.