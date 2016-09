Henry Cavill kruipt weer in Superman-pak

NEW YORK - Henry Cavill kruipt opnieuw in het rood-blauwe pak van Superman. Zijn management bevestigt aan Newsweek dat er plannen zijn voor een nieuwe solo Superman-film waarin Cavill de hoofdrol vertolkt.

Door ANP - 17-9-2016, 14:37 (Update 17-9-2016, 14:37)

De Britse acteur was in 2013 voor het eerst te zien als Clark Kent en zijn alter ego in Man of Steel en bekleedde de rol eerder dit jaar in Batman v Superman: Dawn of Justice. Het was al bekend dat Cavill volgend jaar de superheld vertolkt in de film Justice League en dat hij ook gestrikt is voor een vervolg op Batman v Superman.

Daar komt nu dus ook een zelfstandige nieuwe Superman-film bij waarin de gespierde 33-jarige Brit de stripheld uithangt.