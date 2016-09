Film Charlie Chan Dagelet gaat naar VS

NEW YORK - De korte film Houvast, met hoofdrollen voor Charlie Chan Dagelet en Roeland Fernhout, is een van de finalisten van het internationale filmfestival Manhattan Short, dat eind september plaatsvindt in New York. Er waren bijna duizend inzendingen uit 52 landen.

Door ANP - 17-9-2016, 14:12 (Update 17-9-2016, 14:12)

De tien films die zijn geselecteerd, worden niet alleen in New York vertoond maar tegelijkertijd in 250 andere bioscopen over de hele wereld. In totaal bereiken de titels daarmee meer dan 100.000 kijkers. Het is niet het enige festival waar Houvast voor geselecteerd is. De korte film is half oktober te zien op het Londen Film Festival en draait in de competitie van het festival van Gent, zo maakte producent Oak Pictures zaterdag bekend.

De film van regisseur Charlotte Scott-Wilson vertelt over een jonge celliste die haar podiumangst probeert te maskeren. Houvast werd eerder al op het Tribeca Film Festival van acteur Robert de Niro bekroond als beste korte film. Dankzij deze prijs kan de Nederlandse productie automatisch worden genomineerd voor een Oscar.