‘7 Layers’ Festival krijgt tweede editie

ANP ‘7 Layers’ Festival krijgt tweede editie

AMSTERDAM - Het ‘7 Layers’ Festival krijgt volgend jaar een tweede editie. Dit kondigde organisator Dotan vrijdag aan in De Wereld Draait Door. De eerste editie van het uitverkochte tweedaagse festival is komend weekend op meerdere locaties in Amsterdam.

Door ANP - 16-9-2016, 19:50 (Update 16-9-2016, 19:50)

Het festival is ontstaan uit de populaire 7 Layers Sessions die Dotan organiseerde om internationaal talent een podium te bieden. "Ik ben heel trots dat mensen vertrouwen hebben in mijn smaak en ik op deze manier nieuwe muziek een podium kan geven. De artiesten zijn enorm dankbaar en het is heel mooi om iets terug te mogen doen op deze manier. Ik had nooit durven dromen dat de ‘7 Layers’ sessies door heel Nederland plaatsvinden en vervolgens konden uitgroeien tot een festival, laat staan dat er nu een tweede editie komt”, aldus de zanger.

Voor het ‘7 Layers’ Festival heeft Dotan menig muzikant weten te strikken om op zijn festival te spelen. Dit weekend spelen Alex Vargas, Benjamin Francis Leftwich, Frances, Joseph and Maia, Rhodes, Thomas Dybdahl en anderen. Tijdens het festival zal Dotan zelf niet optreden. Hij wil hiermee alle aandacht vestigen op de optredende muzikanten.

De tweede editie van het ‘7 Layers’ Festival vindt plaats op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017 in Amsterdam.