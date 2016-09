Justin Bieber onttroont zichzelf opnieuw

AMSTELVEEN - Justin Bieber is voor de achtste week lijstaanvoerder in de Single Top 100. Dit keer echter niet met Cold Water maar met Let Me Love You. De Canadese zanger onttroont daarmee zichzelf.

Door ANP - 16-9-2016, 15:03 (Update 16-9-2016, 15:03)

Het is de tweede keer binnen een jaar dat Justin dat voor elkaar krijgt. Eind vorig jaar loste hij zichzelf van de eerste plaats af door met Love Yourself zijn andere hit Sorry te verslaan.

Niet alleen in de Single Top 100 heerst Justin. Ook in de Nederlandse Top 40 herhaalt hij zijn kunststukje van vorig jaar door zichzelf van de eerste plaats te stoten. Ook hier is Let Me Love You de nieuwe lijstaanvoerder.

