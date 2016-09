Braziliaanse soapster verdrinkt op de set

CANINDÉ - Een van de meest geliefde soapsterren van Brazilië is verdronken in de rivier waar opnames werden gemaakt voor de tv-serie waarin hij speelde. Domingos Montagner was na een opnamedag met een actrice gaan zwemmen in de rivier de Sao Francisco. Hij werd echter meegesleurd door de sterke stroming en verdronk.

De actrice die met hem was gaan zwemmen, schreeuwde nog om hulp. Maar de plaatselijke bewoners kwamen aanvankelijk niet in actie omdat ze dachten dat een scène voor de serie werd opgenomen.

Domingos (54) speelde de hoofdrol in Velho Chico, de populairste soap van Brazilië. In de rol van een boer nam hij het vaak op tegen gewapende mannen. Geregeld werd daarbij geschoten en leek hij te verdrinken in de rivier. Het lichaam van de nu echt verdronken ster is inmiddels geborgen.