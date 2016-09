Vluchtelingenfilm Tim Haars te zien op NFF

UTRECHT - De korte Nederlandse film Route du Soleil, met in de hoofdrollen New Kids-acteur Tim Haars en David Lucieer, is te zien op het Nederlands Film Festival. Dat heeft producent Smarthouse vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 16-9-2016, 8:03 (Update 16-9-2016, 8:03)

Route du Soleil vertelt over de twee vrienden Ivo en Bram die in de kroeg in een vluchtelingendiscussie belanden. Zij verschillen over dit onderwerp van mening en maken een bizarre afspraak. Ivo, die zegt dat ze welkom zijn in Nederland, neemt een vluchteling in huis en Bram, die het maar gelukszoekers vindt, brengt er eentje terug naar zijn land van herkomst. Het realiseren van deze afspraak loopt echter helemaal uit de hand.

In de film spelen vier vluchtelingen mee die momenteel in een azc verblijven. Zij zijn aanwezig bij de wereldpremière van de film op 23 september. Daarna is de film nog meerdere malen te zien op het NFF, onder meer in het programma CJP Serveert. Ook is Route Soleil geselecteerd voor een aantal buitenlandse festivals.

Bruggen

"Ik wil graag dit verhaal vertellen omdat ik een noodzaak voel te reageren op de toenemende tweedeling die ik zie ontstaan in de wereld", stelt regisseur Karsten de Vreugd. "In deze wereld van tweedeling kunnen we wel wat bruggen gebruiken en dat is wat ik wil met deze film. Een brug bouwen. Of een poging doen."

De makers hebben het geld voor de film grotendeels ingezameld via de website Cinecrowd.