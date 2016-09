George Kooymans zingt Nederlandstalig

AMSTERDAM - Voor de supergroep Vreemde Kostgangers gaat George Kooymans in het Nederlands zingen. In de uitzending van De Wereld Draait Door zong de oprichter van Golden Earring met zijn muzikale vrienden Boudewijn de Groot en Henny Vrienten Ik ben op weg. Dat is een van de nieuwe nummers die ze zingen tijdens hun gezamenlijke theatertournee van Vreemde Kostgangers, die volgende week in De Goudse Schouwburg begint en op 16 december eindigt in de Philharmonie in Haarlem.

Door ANP - 15-9-2016, 21:19 (Update 15-9-2016, 21:19)

De drie pioniers van de nederpop staan voor het eerst samen op het podium. De zangers traden in 2013 eenmalig samen op tijdens de 65e verjaardag van drummer Cesar Zuiderwijk, waarna ze bedachten dat dit een vervolg moest krijgen zodra hun agenda's dit zou toelaten. Kooymans: ''Veertien dagen later stuurde Boudewijn me zes teksten op."

Voor de theatertournee schreven ze nieuw Nederlandstalig materiaal. Volgens Henny Vrienten was George aanvankelijk onwennig en onwillig om Nederlandstalig te zingen. Boudewijn: ''Hij komt uit de Engelstalige popmuziek en de rock-'n-rol. Die twee dingen brengt hij mee in zijn zang. Daarbij heeft hij een licht Haags accent, wat het smeuïg maakt. Het geheel maakt dat het Nederlands bij hem waanzinnig natuurlijk klinkt binnen de rock-'n-rol."

Over de invulling van de theatertournee was tot nu toe weinig bekend, maar in DWDD vertelden de zangers over hun nieuwe en bestaande repertoire dat ze ten gehore brengen in onder meer Carré in Amsterdam. In het theater vullen ze de nieuwe liedjes aan met bestaande uit hun eigen repertoire. George Kooymans: ''We doen allemaal twee of drie bekende nummers. De rest is allemaal nieuw, waarbij ik heel veel nieuw materiaal geschreven heb."

Boudewijn de Groot: ''Ik doe Annabel, Als de rook om je hoofd is verdwenen en De vondeling van Ameland." Henny Vrienten koos uit zijn eigen repertoire onder meer Als je wint, een hit die hij in 1984 had met Herman Brood.