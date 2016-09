Terrence Howard speelt schurk in Rogue

LOS ANGELES - Empire-acteur Terrence Howard speelt de hoofdrol in de nieuwe film Rogue. Die is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een van de grootste klopjachten in de Amerikaanse geschiedenis. Dit meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 15-9-2016, 19:01 (Update 15-9-2016, 19:01)

In Rogue speelt Howard een voormalige agent die een schurk wordt. Hij verklaart de oorlog aan de autoriteiten die hem onrecht hebben aangedaan, wat resulteert in een massale klopjacht. De regie van Rogue is in handen van Mark F. Kindred, die hiermee zijn regiedebuut maakt. Hij schreef ook het scenario.

Howard is vooral bekend van zijn rol als Lucious Lyon in de FOX-serie Empire. Eerder speelde hij in de films St. Vincent en Term Life.