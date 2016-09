Weer evenement op Paisley Park geannuleerd

MINNEAPOLIS - De tijdelijke beheerder van Paisley Park, het landgoed van Prince in Minneapolis, blinkt uit in het annuleren van evenementen voor goede doelen. De organisatie Make-a-wish is een van de gedupeerden en lijdt daarmee enkele tienduizenden dollars schade.

Door ANP - 14-9-2016, 22:23 (Update 14-9-2016, 22:23)

TMZ had inzage in stukken waaruit blijkt dat Make-a-Wish Minnesota 56.000 dollar eist van Bremer Trust, die tijdelijk de nalatenschap van de in april overleden zanger Prince beheert. De organisatie had vooruitlopend op het evenement al veel geld uitgegeven aan adviseurs, catering en verhuurbedrijven.

Het is niet het eerste benefiet op Paisley Park dat werd afgelast. Eerder deze week meldde TMZ dat een gala rond het veertigjarig bestaan van een theater niet kan doorgaan. Het multiculturele theater wil nu bijna 350.000 dollar verhalen op Bremer Trust. Bronnen vertellen aan TMZ dat Prince een groot supporter was van zowel van Make-a-Wish als het Mixed Blood Theater.